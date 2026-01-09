Friday, 09 January 2026

 
Celebraron el cumpleaños del Sapo Ruperto

El martes 6 de enero, en el marco del Día de Reyes, Parque del Plata celebró una nueva edición del Ruperto Fest, que reunió a cientos de familias para festejar el cumpleaños del personaje creado por Roy Berocay.

La actividad, organizada por la Intendencia de Canelones y el Municipio de Parque del Plata - Las Toscas, se desarrolló junto al arroyo Solís Chico con entrada libre y una amplia propuesta cultural y recreativa.

Desde la tarde, el paseo costero se llenó de juegos, circo, kermesse, ludoteca, espectáculos infantiles, feria de emprendedores y food trucks. En el escenario principal se presentaron la murga infantil Los Rupertitos de Parque, Majo Hernández Rock y el espectáculo Ruperto Rocanrol, encabezado por Berocay.

