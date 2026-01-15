Operativo conjunto permitió recuperar un vehículo hurtado en Shangrilá

Details Thursday, 15 January 2026 17:16

Un operativo policial, desarrollado días pasados, permitió recuperar un automóvil denunciado como hurtado pocos minutos antes, en la zona de la Costa de Oro, a partir de un trabajo coordinado entre unidades aéreas y equipos desplegados en tierra.

Según la información recabada, el procedimiento se activó sobre las 14:40 horas, cuando personal de la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional realizaba tareas de patrullaje aéreo y fue alertado, a través del Centro de Comando Unificado, sobre el hurto reciente de un vehículo en Shangrilá.

Minutos más tarde, el sistema de cámaras lectoras de matrículas detectó el automóvil circulando a alta velocidad por avenida Belloni, en dirección a Aparicio Saravia. Con esos datos se inició un seguimiento aéreo por las posibles rutas de desplazamiento.

Cerca de las 15:05 horas, los observadores lograron ubicar un vehículo de características coincidentes estacionado en el predio de un supermercado, en la zona del barrio Borro. Desde el aire se realizó la verificación de la matrícula y el registro fotográfico correspondiente, confirmándose que se trataba del automóvil denunciado. La ubicación fue comunicada a los móviles en tierra, que concurrieron al lugar. En el sitio trabajaron efectivos de la Guardia Republicana y de la Brigada de Investigaciones Departamental de Delitos Automotores, quienes aseguraron el vehículo.

Posteriormente, Policía Científica realizó las pericias y el relevamiento de rastros, que serán analizados para intentar identificar a los responsables del hurto.

