Thursday, 15 January 2026

 
TITULARES

Operativo conjunto permitió recuperar un vehículo hurtado en Shangrilá

Details
Thursday, 15 January 2026 17:16

Un operativo policial, desarrollado días pasados, permitió recuperar un automóvil denunciado como hurtado pocos minutos antes, en la zona de la Costa de Oro, a partir de un trabajo coordinado entre unidades aéreas y equipos desplegados en tierra.

Según la información recabada, el procedimiento se activó sobre las 14:40 horas, cuando personal de la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional realizaba tareas de patrullaje aéreo y fue alertado, a través del Centro de Comando Unificado, sobre el hurto reciente de un vehículo en Shangrilá.

Minutos más tarde, el sistema de cámaras lectoras de matrículas detectó el automóvil circulando a alta velocidad por avenida Belloni, en dirección a Aparicio Saravia. Con esos datos se inició un seguimiento aéreo por las posibles rutas de desplazamiento.

Cerca de las 15:05 horas, los observadores lograron ubicar un vehículo de características coincidentes estacionado en el predio de un supermercado, en la zona del barrio Borro. Desde el aire se realizó la verificación de la matrícula y el registro fotográfico correspondiente, confirmándose que se trataba del automóvil denunciado. La ubicación fue comunicada a los móviles en tierra, que concurrieron al lugar. En el sitio trabajaron efectivos de la Guardia Republicana y de la Brigada de Investigaciones Departamental de Delitos Automotores, quienes aseguraron el vehículo.

Posteriormente, Policía Científica realizó las pericias y el relevamiento de rastros, que serán analizados para intentar identificar a los responsables del hurto.

Espacio patrocinado

RECIENTES

Haga click en el aviso para más información 👇

January 15, 2026

Mujer pierde la vida en la Estación de Cría de Fauna Autóctona tras caerle un árbol encima

January 15, 2026

Operativo conjunto permitió recuperar un vehículo hurtado en Shangrilá

January 15, 2026

“Mosca que muerde” llega a nuestro país

January 15, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.