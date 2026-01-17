Sunday, 18 January 2026

 
TITULARES

Cuatro vehículos chocaron en un semáforo de la ruta Interbalnearia

Details
Saturday, 17 January 2026 15:25

Un siniestro de tránsito registrado en la tarde de este viernes provocó afectaciones en la circulación de la ruta Interbalnearia y dejó como saldo dos personas lesionadas.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 23.500, en el cruce con la avenida Gonchi Rodríguez, y estuvo protagonizado por cuatro vehículos: dos camionetas, un camión y un automóvil, que se desplazaban en el mismo sentido, de oeste a este.

Según la información disponible, al llegar al semáforo los vehículos que iban adelante redujeron la velocidad y el auto que venía detrás no logró frenar a tiempo, lo que provocó un choque en cadena.

Como resultado del impacto, la conductora del automóvil y un acompañante de una de las camionetas sufrieron lesiones leves y fueron atendidos en el lugar. No se registraron heridos de gravedad.

Foto: Dirección Nacional de Policía Caminera

Espacio patrocinado

RECIENTES

Haga click en el aviso para más información 👇

January 17, 2026

Inauguran este sábado el Estadio Arenas de Costa Azul

January 17, 2026

Mercosur y la Unión Europea firman hoy el acuerdo de libre comercio en Asunción

January 17, 2026

Polémica en la Caja de Profesionales por partida de $ 131.520 aprobada para el próximo directorio

January 17, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.