Sunday, 18 January 2026

 
Inauguran este sábado el Estadio Arenas de Costa Azul

Details
Saturday, 17 January 2026 16:03

Este sábado, a partir de las 17:30, quedará habilitado el nuevo Estadio Arenas de Costa Azul, un espacio destinado a actividades deportivas sobre arena, ubicado en la Rambla Costanera, esquina Independencia. La apertura se desarrollará con una agenda que combina competencias y exhibiciones abiertas al público.

El programa incluye un encuentro de fútbol playa masculino entre Peñarol y Keguay, además de la participación de la selección femenina de fútbol playa de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). También habrá demostraciones de beach handball, en ramas femenina y masculina, y partidos de vóleibol.

Durante la jornada está prevista la presencia de autoridades departamentales y nacionales vinculadas al deporte, entre ellas el intendente, el secretario nacional del Deporte y el presidente del Comité Olímpico Uruguayo, junto a otros representantes institucionales.

Casas naturales

July 11, 2022

ACTUALIDAD Portal

