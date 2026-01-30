Friday, 30 January 2026

 
Canelones prorrogó hasta junio de 2026 el plan de pagos de la contribución inmobiliaria

Friday, 30 January 2026 18:16

La Intendencia de Canelones informó que el plan de facilitación de pagos de la contribución inmobiliaria continuará vigente hasta el 30 de junio de 2026. La iniciativa, implementada en 2025 por la Dirección General de Recursos Financieros, tenía como fecha de finalización inicial el 31 de diciembre.

Según los datos difundidos por la comuna, el régimen apunta a facilitar la regularización de deudas mediante condiciones especiales de financiación. El plan habilita el pago de la contribución inmobiliaria y de tributos asociados en pesos, con acuerdos de hasta 60 cuotas, y prevé la suspensión del 100 % de las multas y recargos.

De acuerdo con lo indicado por la Intendencia, el alcance de la medida es general y comprende a todos los inmuebles del departamento.

Para acceder a la facilitación de pagos, los interesados deben realizar un trámite con agenda previa, que puede gestionarse tanto en dependencias de la Intendencia de Canelones como en los 32 municipios del departamento. Las condiciones de cada convenio varían según el valor de aforo del padrón y contemplan beneficios específicos para cada caso.

La agenda puede solicitarse a través del teléfono 1828 o mediante el formulario habilitado en el sitio web de la Intendencia de Canelones: https://www.imcanelones.gub.uy/servicios/tr%C3%A1mites-y-servicios/solicitud-convenio

