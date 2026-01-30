Friday, 30 January 2026

 
Anciano falleció tras ser embestido por un vehículo en la rambla de Punta del Este

Details
Friday, 30 January 2026 18:02

Un peatón de 78 años murió tras ser atropellado por un automóvil en la rambla de Punta del Este, a la altura de la parada 38 de la playa Mansa.

El siniestro ocurrió sobre la rambla Claudio Williman, cuando el hombre caminaba por la zona y un vehículo despistó, invadió la acera y volcó. Como consecuencia del impacto, la víctima quedó atrapada entre el pavimento y la estructura del rodado.

Tras el siniestro, efectivos policiales realizaron la espirometría al conductor, un hombre de 22 años, cuyo resultado fue positivo.

Las actuaciones preliminares señalan que el conductor perdió el dominio del vehículo y, al intentar evitar que se dirigiera hacia la playa, efectuó una maniobra brusca hacia el lado de los edificios. A raíz de ello, el auto se desplazó varios metros por la vereda, hasta embestir al peatón.

La víctima sufrió lesiones graves, entre ellas fractura de cadera y traumatismo de cráneo, con pérdida de conocimiento, y falleció horas después, cerca de las 16:00. El conductor permanece detenido mientras avanza la investigación fiscal.

