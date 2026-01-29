Detienen a un hombre en Las Piedras con camioneta requerida por hurto

Details Thursday, 29 January 2026 19:10

Durante un patrullaje preventivo en Las Piedras, efectivos de la unidad PADO detectaron una camioneta que circulaba con documentación irregular y que estaba requerida por hurto desde octubre de 2025.

El vehículo fue observado en la intersección de las calles Rivera y Canelones, con chapas matrículas apócrifas.

Al chequear la documentación, se determinó que correspondía a una Fiat Adventure, mientras que la camioneta encontrada era una Fiat Strada reportada como hurtada en Paso Carrasco desde el 21 de octubre de 2025.

El dueño del vehículo, un hombre de 46 años, presentó una libreta de propiedad falsa, la cual estaba parcialmente despegada, ocultando otra libreta debajo.

La Policía procedió a la detención del hombre y a la incautación de la camioneta, trasladando ambos a la Seccional 4 de Las Piedras, donde se dio cuenta a la Fiscalía y se inició la investigación correspondiente.

