Intendencia de Canelones firmó un acuerdo de cooperación para la conservación de la cuenca del río Santa Lucía

Details Tuesday, 17 March 2026 13:19

Un nuevo acuerdo de cooperación apunta a mejorar la conservación de la cuenca del río Santa Lucía, mediante el trabajo conjunto con productores ganaderos de la zona y la implementación de equipamiento que facilite un manejo más eficiente del agua para consumo animal.

Según información difundida por la Intendencia de Canelones, el convenio fue firmado entre la comuna departamental y la Alianza Uruguaya por el Agua (AUA). El plan piloto incluirá a 20 productores, con el objetivo de evitar que el ganado acceda directamente a los cursos de agua y de “generar conservación y restauración” de las aguas del río, según explicó Mauro de la Vega, director de la AUA.

La iniciativa contempla la provisión de bombas solares, cañerías, depósitos de agua y bebederos, lo que permitirá que los animales tengan acceso a agua más limpia fuera de los espejos de agua, informó Gustavo González, director general de la Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones. Según González, este equipamiento también ayudará a “evitar turbidez, que no queden animales enterrados o que se pierdan animales por ese motivo”.

La firma del acuerdo se realizó en la sede de la Sociedad de Fomento Rural de Tala y contó con la participación del intendente Francisco Legnani, el secretario general Pedro Irigoin, y Mauro de la Vega en representación de la AUA.

Por último, González destacó que “parece chiquito pero va a beneficiar a todo el Uruguay” y agregó que el modelo podrá ser replicado en otras regiones del país.

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