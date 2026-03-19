Thursday, 19 March 2026

 
TITULARES

Progreso organizará una tertulia literaria abierta en el marco del Mes de la Mujer

Details
Thursday, 19 March 2026 13:15

El Municipio de Progreso informó que el sábado 28 de marzo se realizará la actividad Voces de Progreso, una tertulia literaria abierta a la comunidad en el marco del Mes de la Mujer.

La iniciativa se llevará a cabo a partir de las 17 horas en el Espacio Cultural de Progreso.

Según indicaron desde el municipio, los interesados pueden inscribirse llamando al 097 013 468 para asegurar su participación.

La jornada contará con diversas actividades orientadas a la expresión literaria y oral, entre ellas: Ecos del alma (poesía), Tejiendo relatos (cuentos y narrativa), Horizontes de papel (presentación de libro propio) y Mi historia, mi voz (anécdotas orales).

Espacio patrocinado

RECIENTES

PASO A PASO POR TODO EL PAÍS LA 2ª CUOTA DE LA PATENTE VENCE EL 20 DE MARZO

March 19, 2026

Cortes y desvíos por el festival Cosquín Rock 2026

March 19, 2026

Progreso organizará una tertulia literaria abierta en el marco del Mes de la Mujer

March 19, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.