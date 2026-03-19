Cortes y desvíos por el festival Cosquín Rock 2026

Details Thursday, 19 March 2026 13:22

A partir de este jueves 19 de marzo comienzan los cortes y desvíos de tránsito en la rambla de Punta Carretas con motivo de la quinta edición del festival Cosquín Rock Uruguay, que se realizará el sábado 21.

Las restricciones se extenderán hasta el domingo 22 de marzo, cuando se prevé finalizar el desarme de escenarios y estructuras.

Según información de la Intendencia de Montevideo, desde las 11:00 horas se interrumpe la circulación en la rambla Presidente Wilson, desde Tabaré hasta Sarmiento, en sentido hacia el Centro. El viernes 20 a las 21:00 horas se sumará el corte en la senda Sur.

Durante el día del evento se implementan servicios especiales de transporte colectivo desde la terminal de Punta Carretas y desde una terminal especial en Parque Rodó, sobre la calle Cachón. Desde la terminal de Punta Carretas partirán las líneas habituales: 17 (Casabó), 76 (Terminal del Cerro), 117 (Plaza Independencia/Ciudad Vieja), 192 (Manga), 328 (Mendoza e Instrucciones), 405 (Peñarol), 582 (Peñarol) y DM1 (Zonamérica).

Además, la Intendencia comunicó que personal inspectivo de la comuna estará presente en la zona para ordenar la circulación y supervisar el correcto estacionamiento de vehículos.

El festival contará con una grilla de más de 30 artistas, que incluyen a referentes del rock, música urbana y popular. Entre los nombres más destacados se encuentran La Vela Puerca, Divididos, Ciro y los Persas, WOS e Illya Kuryaki and the Valderramas, acompañados por bandas y solistas nacionales como Abuela Coca, El Kuelgue, Julieta Rada y Trotsky Vengarán, entre otros.

Los organizadores prevén instalar múltiples escenarios a lo largo de la rambla, ofreciendo una jornada extensa con diversidad musical en vivo.

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