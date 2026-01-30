Friday, 30 January 2026

 
Canelones Suena Bien reunió a más de 60.000 personas en su primera noche

Friday, 30 January 2026 18:30

Más de 60.000 personas asistieron a la primera jornada del festival Canelones Suena Bien, realizado en Atlántida. La programación incluyó presentaciones de La Vela Puerca, Buitres y Las Cobras.

La Intendencia de Canelones informó que el espectáculo contó con un despliegue técnico que incluyó un escenario de 15 metros, más de 350 luminarias, un sistema de sonido integrado por 50 módulos distribuidos en el predio y 220 metros cuadrados de pantallas LED, además de efectos especiales, como vapor y fuego.

De acuerdo con la información oficial, el predio también dispuso de condiciones de accesibilidad que permitieron la participación de personas en situación de discapacidad, quienes siguieron los conciertos desde una plataforma elevada.

La programación continuará este sábado 31 con la segunda fecha del festival. Está previsto que se presenten Rocío, Ruben Rada y la artista brasileña Daniela Mercury.

