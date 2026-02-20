Extienden vencimiento de la primera cuota de la contribución inmobiliaria hasta el lunes 23 de febrero

Details Friday, 20 February 2026 15:12

La Intendencia de Canelones resolvió extender nuevamente el plazo para abonar la primera cuota de la contribución inmobiliaria urbana y suburbana, cuyo vencimiento original estaba fijado para el pasado miércoles 18 de febrero.

La medida se adoptó luego de que se registrara una alta demanda de pagos que derivó en la saturación del sistema de cobros, lo que impidió concretar operaciones tanto a través de la web como en las redes de cobranza. Ante esa situación, se dispuso prorrogar el vencimiento hasta el lunes 23 de febrero inclusive.

De esta forma, quienes efectúen el pago de la primera cuota hasta esa fecha mantendrán los beneficios correspondientes por buen pagador. El abono puede realizarse por los canales habituales, ya sea mediante la plataforma web o en las redes de cobranza.

Asimismo, la comuna informó que, en aquellos casos en que el contribuyente haya abonado antes de que la prórroga quedara habilitada en el sistema y, como consecuencia, se le hayan generado multas y recargos, o no se le haya aplicado el descuento por pago contado (si fuera la modalidad del caso), podrá gestionar la generación de un crédito.

La solicitud deberá tramitarse a través de la página web de la Intendencia, en el apartado Corrección Pagos 2026, que está disponible hasta el lunes 23 inclusive.

