Hombre ingresó por la fuerza a una vivienda y protagonizó un episodio de violencia doméstica

Details Thursday, 19 February 2026 13:53

Un episodio de violencia doméstica registrado días pasados en la ciudad de Canelones culminó con una condena judicial para un hombre de 27 años.

Según lo informado, el individuo se presentó en el domicilio de una mujer de 28 años y accedió al lugar sin su consentimiento, provocando daños en el interior.

Ante el pedido de la mujer para que se retirara, el hombre reaccionó con gritos y manifestaciones incoherentes. En ese contexto, extrajo una cuerda con la aparente intención de atentar contra su vida. Vecinos que advirtieron la situación intervinieron de inmediato y evitaron que concretara la acción.

Durante el incidente se produjo un forcejeo, instancia en la que el ahora condenado agredió a uno de los presentes y posteriormente se retiró del lugar, dirigiéndose hacia la Ruta 5.

Personal de la Unidad de Respuesta Policial de Canelones logró ubicarlo en el kilómetro 45 de la Ruta 5.

Tras comparecer ante la Justicia, fue condenado por ser "autor penalmente responsable de dos delitos de violencia doméstica especialmente agravados, en concurso formal con un delito de desacato especialmente agravado".

La sentencia estableció la pena de 12 meses de prisión, a cumplirse bajo el régimen de libertad a prueba, con colocación de tobillera electrónica (DIMOE).

