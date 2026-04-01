Monday, 06 April 2026

 
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Canelones organiza una jornada dedicada al café con actividades en toda la costa este jueves 2 de abril

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Wednesday, 01 April 2026 17:45

Este jueves 2 de abril, distintas localidades de Canelones serán parte de una propuesta que tiene al café como protagonista y que invita a recorrer el departamento.

La actividad reúne a cafeterías, panaderías y espacios gastronómicos que abrirán sus puertas con propuestas especiales durante la jornada. Habrá degustaciones, promociones, opciones de café de especialidad y elaboraciones propias de cada local.

A lo largo de la tarde, tanto residentes como visitantes podrán desplazarse entre diferentes puntos del departamento para conocer la diversidad de propuestas. El circuito se extiende desde el entorno del Parque Roosevelt hasta Atlántida, pasando por varias localidades de la franja costera y también del interior del departamento.

Además del componente gastronómico, la jornada sumará actividades culturales. Entre ellas, se prevé la realización de espectáculos teatrales y la exhibición de obras de artistas plásticos en distintos espacios.

Locales y espacios participantes:

  • Estación Roosevelt - Av. de las Américas entre Av. Carlos Racine y Av. de la Playa, Parque Roosevelt
  • Chisme Latte - Av. Giannattasio M 34 S 1 local 2, Lagomar
  • Desmadre Pan y Café - Av. Giannattasio km 21 esq. Becú, Lagomar
  • Portofino - Av. Giannattasio 9281, Parque de Carrasco
  • Plaza Café - La Española, Solymar
  • Panadería del Museo - Av. Márquez Castro esq. Giannattasio, Solymar
  • Re.Surge - Rambla Costanera y Márquez Castro, Solymar
  • Mondo Gelato - Av. Giannattasio m59 s13, Solymar
  • Pinceladas de Pan - Av. Giannattasio km 25.200, Lomas de Solymar
  • Grido Café - Pérez Butler 151, El Pinar
  • Café del Museo El Pinar - Pérez Butler entre Santa Paula y Santa Rosa, El Pinar
  • Sundari - Av. Costanera M194 S10, El Pinar
  • Dolcezza - Pérez Butler y Machado, El Pinar
  • Café Fuentes - Pérez Butler y Fuentes esq. Magallanes, El Pinar
  • Grupo Babilonia - Costa Rica esq. República Dominicana, El Pinar
  • La Soleada - Santa Rosa y Pérez Butler, El Pinar
  • Kaly Café - Calle 22 entre 3 y 11, Atlántida
  • Grano Subterráneo - Calle 22 esq. calles 11 y 1, Atlántida
  • Arami - Calle 22 esq. Artigas, Atlántida
  • Santoral - Rambla Mansa esq. República Argentina, Atlántida
  • Caffelatte - Calle 22 esq. 11, Atlántida
  • 1939 Bar - Calle 1 entre 22 y Ciudad de Montevideo, Atlántida
  • Freddo - Artigas esq. Ciudad de Montevideo, Atlántida
  • Tres36 - Rambla Tomás Berreta esq. República de Chile, Atlántida
  • Heladería Artesanal Atlántida - Calle 11 y Ciudad de Montevideo, Atlántida
  • Cookies and Cream Café - Calle 19 esq. Las Toscas
  • Moon Café - Av. Mario Ferreira y Calle 12, Parque del Plata
  • Café Decauville - Sarandí Solís esq. Los Aromos, La Floresta
  • Eat Full - Ruta 11 y Ruta 7, San Jacinto
  • Rulo’s - República Argentina entre Rivera y Artigas, Santa Lucía
  • Soluna - Av. Rivera entre República Argentina y Brasil, Santa Lucía
  • El Vergel - Camino vecinal desde ruta 46 km 42, Los Cerrillos

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