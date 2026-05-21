Thursday, 21 May 2026

 
TITULARES

Galería a cielo abierto en la semipeatonal de Avda. Artigas

Details
Thursday, 21 May 2026 14:11

Al cerrar sus cortinas metálicas, los comercios de la Avda. Artigas se transforman en una galería de arte urbano a cielo abierto.

La Intendencia de Canelones, el municipio de Las Piedras, el Centro Comercial y el Comité Patriótico inauguraron oficialmente este proyecto inspirado en la Batalla de Las Piedras, que busca rescatar la identidad local a través del grafiti.

Durante la jornada se premió a los artistas ganadores:

  • 1.° premio: "Joaquín Lenzina a caballo", por More.
  • 2.° premio: Artigas con un aerosol en la mano (anónimo).
  • 3.° premio: Artigas junto a indígenas y un escuadrón, por Berde 14.

Tras el éxito y la buena recepción de vecinos y comerciantes, las autoridades confirmaron que el proyecto se replicará en las próximas cuadras de la semipeatonal, las cuales podrían tener temáticas sobre la Capital de la Uva y el Vino y el tanguero Julio Sosa, según expresó el director de Eventos de la Dirección de Parques de la Intendencia de Canelones, Alejandro Guarnieri.

Espacio patrocinado

RECIENTES

ANDA

May 21, 2026

Vandalismo provoca daños en trabajos realizados en veredas de semipeatonal de Las Piedras

May 21, 2026

Galería a cielo abierto en la semipeatonal de Avda. Artigas

May 21, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.