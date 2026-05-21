Galería a cielo abierto en la semipeatonal de Avda. Artigas

Details Thursday, 21 May 2026 14:11

Al cerrar sus cortinas metálicas, los comercios de la Avda. Artigas se transforman en una galería de arte urbano a cielo abierto.

La Intendencia de Canelones, el municipio de Las Piedras, el Centro Comercial y el Comité Patriótico inauguraron oficialmente este proyecto inspirado en la Batalla de Las Piedras, que busca rescatar la identidad local a través del grafiti.

Durante la jornada se premió a los artistas ganadores:

1.° premio: "Joaquín Lenzina a caballo", por More.

2.° premio: Artigas con un aerosol en la mano (anónimo).

3.° premio: Artigas junto a indígenas y un escuadrón, por Berde 14.

Tras el éxito y la buena recepción de vecinos y comerciantes, las autoridades confirmaron que el proyecto se replicará en las próximas cuadras de la semipeatonal, las cuales podrían tener temáticas sobre la Capital de la Uva y el Vino y el tanguero Julio Sosa, según expresó el director de Eventos de la Dirección de Parques de la Intendencia de Canelones, Alejandro Guarnieri.

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