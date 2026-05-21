Vandalismo provoca daños en trabajos realizados en veredas de semipeatonal de Las Piedras

Details Thursday, 21 May 2026 14:13

En un comunicado, el Municipio de Las Piedras llama a cuidar los espacios públicos. Los recientes arreglos en veredas de la semipeatonal ya registraron daños a pocas horas de realizados.

Desde el Municipio apelan a la conciencia ciudadana y recuerdan que el cuidado de la ciudad es una responsabilidad compartida. Expresó su preocupación luego de que varios trabajos de reparación realizados recientemente en las veredas de la semipeatonal fueran dañados antes de finalizar correctamente el proceso de secado y acondicionamiento del material.

A través de un comunicado el Municipio señaló:

“Cuidar nuestra ciudad es una responsabilidad de todos. Los recientes arreglos realizados en las veredas de la Semipeatonal de nuestra ciudad fueron pensados para mejorar los espacios que compartimos día a día. Sin embargo, lamentablemente, algunos de estos trabajos ya han sido dañados”.

Desde la administración local se realizó además un llamado “a la consciencia, el respeto y el compromiso ciudadano” para preservar las obras y evitar nuevos deterioros.

Las tareas forman parte de trabajos de mantenimiento y mejora de espacios urbanos que buscan brindar mayor comodidad y seguridad a quienes transitan diariamente por la zona comercial y céntrica de la ciudad.

El comunicado finaliza remarcando la importancia del compromiso colectivo:

“Entre todos y todas podemos construir una ciudad más linda, ordenada y disfrutable para todos”.

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