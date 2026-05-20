Autor de varios robos fue condenado con prisión

Details Wednesday, 20 May 2026 13:43

Un reciente operativo policial en el departamento de Canelones culminó con la captura y posterior condena de un delincuente vinculado a múltiples asaltos en la zona costera.

Días pasados, una mujer de 33 años se presentó ante la Seccional 22 de Salinas para denunciar que había sido víctima de un robo. Según su relato, mientras caminaba por la Calle 70, a la altura de la intersección con la Calle 60, en la jurisdicción de Pinamar, un hombre la abordó y la amenazó con una navaja. El delincuente le exigió sus pertenencias y logró robarle el teléfono celular junto con una mochila que contenía un monedero y dinero en efectivo, dándose a la fuga a pie.

A partir de la denuncia, el personal policial inició las investigaciones pertinentes y logró identificar al presunto autor del hecho. Las indagatorias determinaron que el implicado también estaría relacionado con otras rapiñas perpetradas dentro de la misma zona.

La captura se concretó días atrás, cuando los efectivos policiales realizaban una recorrida de patrullaje por la jurisdicción y avistaron al sospechoso en la vía pública. Los uniformados procedieron a su detención.

Luego de las actuaciones correspondientes, el Juzgado Letrado de Atlántida de Primera Instancia de 1.° Turno lo condenó por ser “autor penalmente responsable de cuatro delitos de rapiña”, disponiendo el cumplimiento de una pena de cinco años de prisión efectiva.

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