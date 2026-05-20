Representantes de Canelones triunfaron en el certamen culinario “Aiguá un gusto”

Details Wednesday, 20 May 2026 13:33

La ciudad de Aiguá concretó la séptima edición del concurso gastronómico “Aiguá un gusto”, una actividad que este año se desarrolló en el marco de las celebraciones por el 120.º aniversario de la fundación de dicho centro urbano.

El certamen registró la presencia de cocineros de diversos puntos del país y un equipo de Argentina, con una destacada participación y obtención de premios por parte de los representantes del departamento de Canelones. Al respecto, el alcalde de Aiguá, Daniel Perdomo señaló: “Tuvimos representantes de Salto, Durazno, Florida, Lavalleja, Canelones y Montevideo, entre otros, además de competidores locales”. En total, la organización contabilizó 23 concursantes que arribaron desde fuera del departamento para competir con los exponentes de la gastronomía de Aiguá, sumado a la delegación internacional.

La comuna fernandina informó que, en la categoría Plato de Jabalí, el primer premio fue otorgado a María Belén Salinas y Diego Martínez, representantes de la UTU de Solymar, Canelones. El segundo puesto correspondió a los participantes argentinos Gustavo Díaz y Máximo Babbo, mientras que el tercer lugar fue para Mateo De León y Martina Romero, de UTU Palermo, Montevideo.

En el rubro de Repostería, la primera posición la obtuvieron Carolina Irrazabal y Martín Nole, de Salto y Paso de los Toros. El segundo premio fue asignado a Matilde Rodríguez y Ainara Rodríguez, pertenecientes a UTU Palermo, Montevideo, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Rocío Sosa y Sergio Birriel, también representantes de la UTU de Solymar, Canelones.

Finalmente, la organización entregó las distinciones especiales de la edición 2026, donde la delegación canaria volvió a ser reconocida. El Premio Revelación lo recibieron Antonella Cambio y Gustavo Cambio, provenientes de Montevideo. Por su parte, el Premio a la Popularidad fue otorgado a la dupla de Ciudad de la Costa, Canelones, integrada por Maximiliano Rodríguez y María Victoria Silva. Por último, el Premio Margarita 2026 fue asignado a la participante local Valentina Garrido.

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