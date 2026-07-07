Tuesday, 07 July 2026

 
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Convocatoria en Las Piedras de la Pérez Scremini para sumar a nuevos voluntarios

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Tuesday, 07 July 2026 13:38

La Fundación Pérez Scremini realizará una charla informativa el próximo jueves 16 de julio en la ciudad de Las Piedras, dirigida a los residentes interesados en sumarse a su programa de voluntariado. La actividad tendrá lugar a las 19 horas en las instalaciones del Centro Cultural Carlitos.

El encuentro tiene como objetivo brindar detalles sobre el trabajo de la organización, abocada al tratamiento del cáncer en niños y adolescentes, con el fin de conformar una futura sede local que funcionará bajo el nombre de Embajada Pérez Scremini.

Para realizar consultas sobre esta convocatoria, se habilitaron las líneas telefónicas 098 304 761 y 094 774 810.

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