Uruguay recibió el Premio Mundial Sin Tabaco 2026 de la OMS

Details Saturday, 23 May 2026 13:26

La Organización Mundial de la Salud (OMS) otorgó a Uruguay el Premio Mundial Sin Tabaco 2026 por su trayectoria en el control del tabaquismo.

La ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg, recibió el galardón días pasados en Ginebra. El reconocimiento distingue más de dos décadas de políticas públicas iniciadas tras la ratificación del Convenio Marco de la OMS en 2004. El país se convirtió en 2006 en el primero de América en prohibir fumar en espacios públicos cerrados, implementando luego regulaciones de empaquetado y advertencias sanitarias.

La OMS destacó la restauración de los estándares regulatorios en el país mediante la derogación de decretos que permitían la venta de tabaco calentado y debilitaban el empaquetado neutro.

Foto: Ministerio de Salud Pública

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