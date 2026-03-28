Parques del departamento ofrecen actividades durante la Semana de Turismo

Details Saturday, 28 March 2026 15:49

En el marco de la Semana de Turismo, distintos parques del departamento de Canelones presentan opciones recreativas, tras una serie de mejoras en infraestructura y acondicionamiento de espacios públicos.

En el Parque Artigas de Las Piedras, están operativos los juegos infantiles, la pista de patinaje (recientemente reacondicionada) y el museo a cielo abierto Batalla de Las Piedras, que incorporó nueva cartelería. También se realizaron tareas de mantenimiento, como corte de césped, plantación de árboles y mejoras en los servicios higiénicos, según informó la Intendencia de Canelones.

En tanto, el Parque Metropolitano de La Paz cuenta con la pista de patinaje, los juegos infantiles y los servicios higiénicos disponibles todos los días, una situación que también se repite en el parque de la ciudad de Canelones.

En Pando, el Parque Artigas avanza en su renovación, aunque ya permite actividades como senderismo y cuenta con parrilleros y pista de skate, además de mejoras en la infraestructura sanitaria.

Entre las actividades previstas, se destaca la Criolla en el Parque Roosevelt - Parque de los Derechos, del 1.° al 5 de abril desde las 10:00 horas, con entrada gratuita para menores de nueve años y beneficios para jubilados. En paralelo, el “patio criollo” ofrecerá una feria, espectáculos y actividades recreativas entre las 15:00 y las 18:00 horas.

En la zona de Pelouse Racine se ofrecen recorridos diarios por el lago, senderos con flora nativa y el mariposario. De jueves a domingo, además, estará disponible el préstamo de parrilleros y juegos a través de la ludoteca Perico Pérez Aguirre. A esto se suman actividades con costo, como paseos en el trencito de la Costa, tirolesa, circuitos aéreos y paintball, junto a una oferta gastronómica variada. Por otra parte, el ingreso por la rambla del parque concentra la pista de patinaje más extensa del país, recientemente equipada con iluminación.

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