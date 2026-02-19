Móvil de salud atiende en Salinas hasta el viernes 20 de febrero

Details Thursday, 19 February 2026 13:33

Hasta el viernes 20 de febrero, la localidad de Salinas cuenta con la presencia de un móvil sanitario y un equipo de profesionales, en el marco del programa Canelones Salud Integral.

El dispositivo se encuentra instalado en la calle Yaguareté, entre Del Campanario y De la Fe, informó la Intendencia de Canelones.

Durante este período se brinda vacunación (esquema regular, gripe, VRS y COVID), además de la realización de test rápidos de anemia, VIH y sífilis. También se efectúan controles de glicemia y de presión arterial.

En materia odontológica se llevan adelante arreglos, extracciones y limpieza de sarro, junto con la aplicación de la técnica PRAT (sellantes). A su vez, se ofrecen controles de salud visual y auditiva, estudios como Papanicolau, mamografía y electrocardiograma, consulta psicológica y el dispositivo Salud en tu barrio.

La propuesta incluye, además, charlas (odontología infantil) y cursos vinculados a primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar básica (RCB), uso del desfibrilador externo automático (DEA) y prevención de accidentes en el hogar, con la finalidad de promover conocimientos prácticos para actuar ante eventuales emergencias.

Asimismo, el mamógrafo móvil permanece en Salinas durante el mismo lapso, ampliando las posibilidades de acceder a estudios preventivos.

Por consultas, comunicarse vía WhatsApp con la Línea Salud al 092 572 539 o con la Línea Mamógrafo al 092 572 549.

