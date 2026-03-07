Saturday, 07 March 2026

 
Recomendaciones del CECOED ante casos de influenza aviar en Canelones

Saturday, 07 March 2026 12:56

Tras la identificación de aves silvestres positivas al virus de la influenza aviar en el departamento de Canelones, el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) solicita a la población tomar las precauciones necesarias y alertar a las autoridades de inmediato de identificar aves infectadas.

El integrante del CECOED, Bruno Pacheco, señaló que “los síntomas más comunes en aves de la influenza aviar es que se quedan quietas, no vuelan, están con un letargo. Incluso ante sonidos o estimulación quedan quietas o se mueven con dificultad”.

Agregó que “en el caso de identificar aves silvestres o mamíferos acuáticos que presenten estos síntomas o se encuentren muertos, se solicita no acercarse, alejarse, cuidar a las mascotas para que tampoco se acerquen, y alertar lo antes posible al 098 547 793, enviando fotos y ubicación”.

En el caso de los productores avícolas, Pacheco insta a extremar medidas de higiene, “usar ropa de trabajo (guantes, barbijos) únicamente durante la realización de tareas laborales, así como mantener una constante higiene de manos con agua y jabón, y desinfectar herramientas de trabajo con productos como hipoclorito, amonio cuaternario, entre otros. Ante la sospecha o la identificación de aves con síntomas, se solicita comunicarse al mismo número telefónico”.

Al cierre destacó que “la Intendencia de Canelones, a través de la Agencia de Desarrollo Rural y la Unidad de Bienestar Animal, se encuentra coordinando y monitoreando la situación junto con los ministerios de Ganadería, Agricultura, y Pesca y Ambiente para tomar los recaudos necesarios al caso”.

