Familias rurales reciben agua potable y proyectan 30 nuevos pozos en Canelones

En varias zonas rurales de Canelones, 225 familias reciben asistencia con agua potable debido a la escasez que afecta al departamento.

Además, se han distribuido más de un millón de litros para el abastecimiento de animales, según información suministrada por la Intendencia de Canelones.

La situación fue abordada en una reunión realizada días atrás en el Centro de Desarrollo de Pando, con la participación de los alcaldes del departamento. Durante el encuentro se compartió información sobre el estado del sector rural y se coordinaron acciones para mitigar los efectos de la sequía.

El director de la Agencia de Desarrollo Rural, Gustavo González, explicó que el operativo funciona con un protocolo que permite responder con rapidez a las solicitudes que surgen. “Nosotros por suerte estamos logrando cumplir en un plazo no mayor a 48 horas con la entrega de agua y tenemos un protocolo que está funcionando muy bien”, afirmó.

Entre las medidas implementadas se incluyen la limpieza y acondicionamiento de tajamares, mejoras en la infraestructura de los predios y la instalación de sistemas de almacenamiento de agua.

Además, se proyecta la perforación de 30 nuevos pozos para garantizar el acceso al recurso en familias con mayor vulnerabilidad, con la posibilidad de sumar diez más en los próximos meses. González adelantó: “Vamos a estar ejecutando unos 30 pozos y seguramente algunos 10 más en adelante”.

Las familias rurales que tengan dificultades para acceder al agua pueden comunicarse con la Agencia de Desarrollo Rural de Canelones al teléfono 1828, interno 83, para recibir asistencia y coordinar medidas en su zona.

