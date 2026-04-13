Parque del Plata fue sede de la 8.ª Fiesta de la Cerveza Artesanal

Details Monday, 13 April 2026 16:53

La rambla del arroyo de Parque del Plata fue escenario, los días 11 y 12 de abril, de una nueva edición de la Fiesta de la Cerveza Artesanal, que convocó a miles de personas.

Según informó la Intendencia de Canelones, participaron unas 25 cervecerías artesanales, cerca de 50 propuestas gastronómicas y alrededor de 20 emprendimientos locales.

El sábado se presentaron Encanto al Alma, Lu Ferreira, La Penúltima y Valuto (en una actuación junto a Nicolás Ibarburu), y el cierre estuvo a cargo de La Triple Nelson.

El domingo, la programación continuó desde la tarde con Ruperto Rocanrol, Knak, Vanesa Britos, Eté y los Problems y Trotsky Vengarán, finalizando con La Dosis.

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