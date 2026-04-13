Quedó inaugurado el primer centro TUMO en Uruguay

Details Monday, 13 April 2026 14:15

Fue inaugurado días atrás el primer centro TUMO en Uruguay, un espacio educativo gratuito orientado a adolescentes, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. La propuesta comenzó a funcionar este 13 de abril con una modalidad extracurricular.

En esta primera edición, unos 1.000 jóvenes de entre 12 y 18 años participarán del programa, tras ser seleccionados de entre cerca de 4.500 postulantes. La iniciativa ofrece formación en ocho áreas vinculadas a la creatividad y la tecnología, entre ellas programación, robótica, animación, cine, música, desarrollo de videojuegos, modelado 3D e inteligencia artificial generativa.

El evento de inauguración marcó el inicio de un modelo educativo basado en el autoaprendizaje, en el que los estudiantes definen su recorrido y lo complementan con talleres y proyectos guiados por especialistas.

El centro cuenta con una infraestructura de 2.500 metros cuadrados que incluye salas de autoaprendizaje, espacios para talleres presenciales, un laboratorio de robótica y un estudio de música. La inversión destinada a su construcción fue de 10 millones de dólares.

TUMO es un programa originado en Armenia que funciona en más de diez países y reúne a miles de estudiantes a nivel internacional.

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