Balacera entre dos vehículos en Ruta 74 dejó al menos cuatro heridos

Details Tuesday, 21 July 2026 12:07

Al menos cuatro personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, durante un violento episodio armado ocurrido este lunes en la Ruta 74, a la altura del kilómetro 29, en las cercanías de Joaquín Suárez, en nuestro departamento.

Según la información disponible, los disparos fueron efectuados entre los ocupantes de dos vehículos que se desplazaban por la ruta. En medio del ataque, uno de los automóviles salió de la calzada e impactó contra una camioneta ajena al hecho, que además recibió varios disparos. El vehículo involucrado en el enfrentamiento terminó con más de 30 orificios provocados por proyectiles.

Tras el incidente, uno de los lesionados abandonó el lugar y posteriormente fue localizado mientras recibía asistencia en una policlínica de Sauce. Otro consiguió ponerse a resguardo subiéndose a la caja de una camioneta que pasaba por la zona, aunque ese vehículo también fue alcanzado por los disparos.

La Policía procura determinar qué motivó el enfrentamiento, cuya investigación quedó en manos de la Jefatura de Policía de Canelones.

Foto: Dirección Nacional de Policía Caminera

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