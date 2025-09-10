Wednesday, 10 September 2025

 
TITULARES

Empate sin goles en Santiago: Uruguay cerró la clasificatoria con la mira en 2026

Details
Wednesday, 10 September 2025 13:58

Uruguay y Chile firmaron un 0-0 en el Estadio Nacional que puso punto final a las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Celeste, ya clasificada tras el 3-0 a Perú en el Centenario, afrontó la visita con una formación con siete cambios y administración de cargas.

El trámite fue parejo y de arco a arco por ráfagas. El local dispuso de las ocasiones más nítidas: un mano a mano resuelto por Santiago Mele al inicio del complemento y un cabezazo increíblemente desviado por Ben Brereton tras un desvío en el primer palo. Uruguay respondió con remates de Federico Valverde y Rodrigo Bentancur que salieron cerca, y una acción individual de Cristian Olivera que contuvo Lawrence Vigouroux.

Marcelo Bielsa alineó a Mele; Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres y Matías Viña; Bentancur, Manuel Ugarte y Valverde; Cristian Olivera, Darwin Núñez y Brian Rodríguez. En el banco quedaron, entre otros, Kevin Amaro, Ignacio Laquintana y Juan Manuel Sanabria, quienes aguardan su estreno oficial con la mayor. Del lado chileno, Nicolás Córdova apostó por un once con recambio y terminó sin puntería en los metros finales.

Con el empate, Uruguay cierra una clasificatoria de rendimiento irregular fuera de casa pero con el objetivo principal cumplido: el pasaje directo a la Copa del Mundo. El saldo del cierre deja certezas en defensa (con Mele protagonista) y margen para futuras pruebas antes del 2026.

RECIENTES

Maldonado estudia agilizar las bodas de turistas extranjeros en Punta del Este

September 10, 2025

Autoridades y productores rurales se reunieron para combatir el abigeato en Los Cerrillos

September 10, 2025

Parque del Plata realizó el pasado sábado la cuarta edición de las Llamadas de Invierno

September 10, 2025
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

MÁS LEÍDO

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2025 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.