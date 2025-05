Las cucarachas están desarrollando una resistencia múltiple a los insecticidas

Details Sunday, 25 May 2025 14:29

Un estudio publicado en la revista Scientific Reports demuestra que las cucarachas alemanas (Blattella germanica) están desarrollando resistencia simultánea a múltiples clases de insecticidas.

La investigación fue realizada por Michael E. Scharf, Ameya D. Gondhalekar, Aaron M. Ashbrook y Grzegorz Buczkowski, de la Universidad de Purdue.

El trabajo, titulado "Rapid evolutionary responses to insecticide resistance management interventions by the German cockroach", documenta cómo algunas poblaciones urbanas de cucarachas no solo sobreviven a tratamientos químicos, sino que incluso aumentan en número. En algunos casos, desarrollan resistencia a productos a los que nunca fueron expuestas directamente.

Los investigadores concluyen que la resistencia cruzada está reduciendo la eficacia de los insecticidas, incluso cuando se rotan o combinan. Esto plantea serios desafíos para el control sanitario en entornos urbanos y exige estrategias de manejo de plagas más integradas.