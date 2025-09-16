Parte médico de Thiago Medina confirma que continúa en cuidados intensivos

Details Tuesday, 16 September 2025 04:42

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano de 22 años, sigue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

El Ministerio de Salud bonaerense informó este lunes que el paciente permanece bajo control clínico del servicio de cirugía torácica. Medina se encuentra estable, aunque su cuadro continúa siendo de pronóstico reservado.

Un informe médico ya había señalado que no presentaba fiebre, que se redujo la medicación y que se evaluarán las fracturas costales que padece.