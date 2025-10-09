Thursday, 09 October 2025

 
Israel y Hamás alcanzan un acuerdo de paz que inicia con un alto el fuego y liberación de rehenes

Thursday, 09 October 2025 14:31

Estados Unidos e Israel confirmaron la firma de la primera fase de un acuerdo de paz con Hamás, que incluye un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes israelíes y la retirada parcial de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza.

El entendimiento contempla además un intercambio de prisioneros: Israel liberará a varios palestinos mientras Hamás entregará a los rehenes que permanecen con vida. El pacto también prevé la reapertura de pasos fronterizos y el aumento del flujo de ayuda humanitaria hacia el enclave.

A pesar del avance diplomático, persisten incertidumbres sobre la aplicación del acuerdo y los próximos pasos. Entre los temas pendientes se encuentran la administración futura de Gaza, el desarme de las milicias y la verificación internacional del cumplimiento. Aunque el anuncio fue recibido con optimismo, analistas advierten que los desafíos logísticos y políticos podrían dificultar su implementación plena.

Sindicato portuario levanta el paro y se abre una tregua de diez días de negociaciones

October 09, 2025

October 09, 2025

Hombre disparó a su vecina tras discusión

October 08, 2025

October 08, 2025
