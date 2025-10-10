Zelensky impulsa inversiones para fortalecer la industria de defensa ucraniana

Details Friday, 10 October 2025 13:19

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió con representantes de fondos de inversión y asociaciones empresariales nacionales e internacionales para analizar nuevas oportunidades de cooperación en el ámbito de la defensa.

Durante el encuentro, se discutieron iniciativas para expandir la capacidad productiva del sector, impulsar la exportación de armamento y fomentar el desarrollo conjunto de tecnologías militares.

Zelensky destacó que el país proyecta alcanzar un potencial de producción de drones y misiles valuado en 35.000 millones de dólares para el próximo año, y subrayó la importancia de mantener el control y la protección de las tecnologías ucranianas. Además, agradeció el respaldo e interés de los inversores y aseguró que todas las propuestas presentadas serán evaluadas.

Empresas extranjeras ya han comprometido inversiones por 100 millones de dólares en el sector tecnológico de defensa de Ucrania.