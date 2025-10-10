Monday, 13 October 2025

 
TITULARES

Zelensky impulsa inversiones para fortalecer la industria de defensa ucraniana

Details
Friday, 10 October 2025 13:19

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió con representantes de fondos de inversión y asociaciones empresariales nacionales e internacionales para analizar nuevas oportunidades de cooperación en el ámbito de la defensa.

Durante el encuentro, se discutieron iniciativas para expandir la capacidad productiva del sector, impulsar la exportación de armamento y fomentar el desarrollo conjunto de tecnologías militares.

Zelensky destacó que el país proyecta alcanzar un potencial de producción de drones y misiles valuado en 35.000 millones de dólares para el próximo año, y subrayó la importancia de mantener el control y la protección de las tecnologías ucranianas. Además, agradeció el respaldo e interés de los inversores y aseguró que todas las propuestas presentadas serán evaluadas.

Empresas extranjeras ya han comprometido inversiones por 100 millones de dólares en el sector tecnológico de defensa de Ucrania.

RECIENTES

Servicio “Verificá” del Ministerio del Interior permite consultar la veracidad de información en redes sociales y plataformas digitales

October 11, 2025

Unasev lanza la XVIII Semana de la Seguridad Vial con actividades en todo el país

October 11, 2025

El Móvil Canario de Salud llegará a Progreso del 13 al 17 de octubre

October 11, 2025
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2025 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.