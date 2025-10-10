Monday, 13 October 2025

 
María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz 2025

Friday, 10 October 2025 13:38

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos civiles en Venezuela.

El Comité Noruego del Nobel destacó su papel en la lucha pacífica por una transición democrática frente al régimen de Nicolás Maduro, calificándola como un símbolo de valentía civil y resistencia.

Machado, que se encuentra en la clandestinidad desde las elecciones de 2024, agradeció el reconocimiento y lo atribuyó al esfuerzo colectivo del pueblo venezolano.

El comité subrayó que el premio busca destacar la importancia de la democracia como base para una paz duradera, en un contexto global de retroceso democrático.

