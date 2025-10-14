Fallece la actriz Diane Keaton a los 79 años

Details Tuesday, 14 October 2025 15:10

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció en su cuenta oficial que la icónica actriz Diane Keaton falleció el pasado sábado 11 de octubre, a los 79 años.

“Diane Keaton vivió dentro de ellos. Diane Keaton encarnó las contradicciones de lo humano: divertida y frágil, luminosa y herida”, expresó la institución cinematográfica en X (antes Twitter).

Hasta el momento, no se han divulgado declaraciones oficiales de la familia ni confirmaciones adicionales en las redes personales de Keaton que expliquen las causas de su muerte.

Keaton emergió como figura emblemática del cine por su interpretación en Annie Hall y su colaboración con directores destacados. Su carrera se extendió por más de cinco décadas, durante las cuales cultivó un estilo propio tanto en actuación como en estética personal.

La Academia invita a conmemorar su legado cinematográfico y artístico, y solicitó respeto hacia sus allegados en este momento de duelo.