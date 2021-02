Ministra Azucena Arbeleche presentó balance y perspectivas macroeconómicas

La ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche realizó la presentación del balance y las perspectivas macroeconómicas del Uruguay. En ella explicó que se destinaron 1.217 millones de dólares para atender la crisis sanitaria por COVID-19, lo que representa un 2,3% del producto interno bruto, y afirmó que se cumplió con todas las estimaciones fiscales sin aumentar los impuestos.

Acompañada del subsecretario Alejandro Irastorza, de la directora de Política Económica Marcela Bensión y del director de Finanzas Públicas Fernando Blanco, la titular de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche presentó el balance y las perspectivas macroeconómicas, donde detalló en un pormenorizado informe los egresos del Fondo Coronavirus y expuso sobre las medidas adoptadas por el gobierno para atender la emergencia social y económica.

En referencia a ese punto, Arbeleche explicó que en 2020 se destinaron U$S 1.217 millones (2,3% del PBI) y que la pérdida por ingresos alcanzó a U$S 2.000 millones, y reafirmó que a pesar de eso, el gobierno cumplió sus estimaciones fiscales sin subir los impuestos.

"Este apoyo contundente a la pandemia no impidió que se cumplieran las previsiones fiscales. Se cumplieron todas las que estaban en la Ley de Presupuesto. Esto es importante porque hace mucho tiempo que en materia fiscal no se cumplían. A pesar del contexto adverso, a pesar de que no se escatimó, todas las estimaciones y objetivos se cumplieron. Se cumplió con lo que era la estimación del resultado para todo el sector público global", señaló.

"Cuando nos dijeron que las proyecciones eran muy optimistas dijimos que eran realistas y que era la mejor estimación que podíamos hacer. Claramente no eran proyecciones optimistas sino que fueron proyecciones que en su totalidad se cumplieron", dijo Arbeleche.

"Se cumplió con la estimación del resultado fiscal, la mejora en el resultado estructural, el tope del aumento de gasto, el endeudamiento neto del gobierno central. Y además se cumplió con la inflación", añadió la ministra.

Además, para apoyar al sector productivo, en 2020 se dieron créditos por U$S 690 millones a través del SIGA, y explicitó el tipo empresa que recibió esos créditos y a qué sectores pertenecen.

En materia de proyecciones para este año, la ministra expresó que "vamos a seguir apoyando el combate a la pandemia", y añadió: "Tenemos en el horizonte algunas señales alentadoras que nos hacen pensar que lo peor quedó atrás".

En el contexto externo hay señales "positivas" para Uruguay, como el nivel de las tasas de interés internacionales, que vuelve a estar "muy bajo", producto de la política monetaria que ha implementado la Reserva Federal de Estados Unidos como respuesta a la pandemia.

También destacó que Estados Unidos y los países de zona euro "volverán a crecer este año", al igual que Argentina y Brasil, para los que anticipó un mejor panorama. También resaltó que la tendencia de mejora en los precios de commodities sería "una señal positiv para Uruguay.

Fuente: MEF