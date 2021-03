Falleció el periodista Alberto Sonsol por un grave cuadro de COVID-19

Details Thursday, 25 March 2021 22:48

Alberto Sonsol tenía 63 años y se encontraba internado por un grave cuadro de COVID-19. Su salud había empeorado en los últimos días. El reconocido y carismático periodista estaba casado con Patricia Datz y tenía tres hijos: Micaela, Diego y Alejandro.

Sonsol fue relator, periodista deportivo y presentador en diversos programas en medios de comunicación, como por ejemplo, Sarandí Sport, 6.25 Basket, Subrayado, Escape Perfecto, Punto Penal, Polémica en el Bar, La Peluquería de Don Mateo, El Espectador, Tenfield y Hora de los Deportes.

Luego de que le diagnosticaran COVID-19, publicó a través de su cuenta en Twitter el siguiente mensaje: "Y me tocó a mí. Ayer de noche hice fiebre y hoy me enteré que soy positivo de Covid 19. Me asusté mucho cuando me enteré pero ahora ya estoy más tranquilo, pronto para encarar la recuperación. Al fin y al cabo, la gente quiere viviiiiiir!".

Lamentablemente su cuadro se agravó. Internado en el CTI y habiendo empeorado su salud, continuó luchando contra la enfermedad provocada por el virus, con buen ánimo y positivismo. Dirigió incluso un mensaje de agradecimiento a sus familiares, amigos y seguidores, a través de la mencionada red social: "Estoy bien. En sala intermedia y en las mejores manos, aunque con más cables que la UTE ja. Gracias a todos por los mensajes de aliento; me redujeron las horas de celular por lo que imposible responder todos. Con el apoyo de ustedes y mi familia saludaremos adelante. Viviiiiir!".

ACTUALIDAD hace llegar sus condolencias a la familia de Alberto Sonsol y demás seres queridos.