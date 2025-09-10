Friday, 12 September 2025

 
Maldonado estudia agilizar las bodas de turistas extranjeros en Punta del Este

La Intendencia de Maldonado, junto a legisladores y al Ministerio de Turismo, busca simplificar los trámites para que los extranjeros puedan casarse más rápido en Punta del Este.

Actualmente, “el trámite es engorroso”, señaló Edgar Silveira, director del Departamento de Turismo, durante el conversatorio “Turismo LGBT+ y las bodas de destino en América Latina”. También destacó que el turismo de bodas crece 10,5% anual y que sus participantes gastan un 40% más que otros turistas, beneficiando a hoteles, restaurantes y comercios.

El alcalde Javier Carballal subrayó que el turismo de bodas es un modelo de negocio distinto al que tiene el balneario hoy en día, con visitantes de alto poder adquisitivo.

Felipe Cárdenas, presidente de la Cámara de la Diversidad Colombiana, indicó que este sector gasta, en promedio, casi 200 dólares diarios más que otras parejas o turistas, y que en ciertos destinos puede duplicar o incluso triplicar ese nivel de consumo.

