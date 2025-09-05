Intendencia advierte por aumento de urnas sin identificar en cementerios del departamento

Details Friday, 05 September 2025 13:41

La Intendencia de Canelones advierte por un aumento de urnas en estado de deterioro o sin identificación en cementerios del departamento.

La directora de Necrópolis, Alba Alicia Garreta, se refirió a esta situación y reconoció que “es una problemática en la que se viene trabajando desde el año 2016, sin resultados favorables, y que perjudica a los 17 cementerios del departamento.

Solicita a los responsables presentarse para regularizar la situación porque “tenemos muchas urnas que están sin identificar, en estado de abandono, rotas y con restos en exposición”.

La reciente medida que tomó la Dirección de Necrópolis es la colocación de una etiqueta que señala que la urna está emplazada, a fin de que, si el responsable visita el cementerio, se entrere y acuda a las oficinas para recibir asesoramiento y poder regularizar la situación en la que se encuentre la urna.

Agregó la funcionaria que en los casos de aquellas personas con las que los funcionarios cuentan con una vía de comunicación o con un domicilio, “son notificadas y disponen de un plazo de cinco días para presentarse en el cementerio correspondiente”.

Garreta advierte a los interesados que “pasado ese plazo y la urna llega a un estado de deterioro irreversible, los restos son trasladados a panteones que pertenecen a la Intendencia y ya no se vuelven a entregar a los familiares”.