Comienza en Canelones programa para recolectar propuestas de la juventud

En Las Piedras, un grupo de jóvenes participó del lanzamiento de Próxima Parada #Decí lo Tuyo, una iniciativa del Área de Juventud de la Dirección General de Desarrollo Humano de Canelones.

El programa busca que los adolescentes y jóvenes puedan expresar sus opiniones mediante juegos y actividades lúdicas, y que sus aportes se traduzcan en políticas públicas y acciones concretas en educación, empleo, economía y salud mental.

La jornada incluyó espacios de interacción donde los jóvenes pudieron dejar sus preocupaciones o sugerencias en una buzonera, y participar en juegos como el jenga para debatir sobre los temas propuestos.

Según explicaron los organizadores, el programa se desarrollará de forma itinerante a lo largo del departamento, con el objetivo de llegar a distintos públicos y adaptarse a las características demográficas de Canelones.

Gabriela Garrido, directora general de Desarrollo Humano, señaló que estas iniciativas buscan construir un departamento con más oportunidades para los jóvenes, un sector que enfrenta mayores dificultades en empleo, acceso a la vivienda y discriminación social por edad. Además, advirtió sobre los desafíos que representan las nuevas tecnologías, especialmente en educación y acompañamiento de los adultos mayores, y aseguró que este programa “contribuye al encuentro y al diálogo, en donde los vamos a escuchar”.