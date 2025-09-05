Trágico desenlace: policías y buzos de la Armada encontraron muerto al padre y a sus dos hijos

Details Friday, 05 September 2025 15:50

Triste final, la madre con su desesperado pedido de ayuda en Facebook hacía suponer este trágico desenlace. Personal de la Policía y buzos de la Armada encontraron sin vida a Alfonsina y Francisco, de 2 y 6 años, y a su padre, Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, quien se había llevado por la fuerza a sus hijos desde este miércoles.

El auto, un BYD rojo, fue hallado en el arroyo Don Esteban en Río Negro. Como se informara, este hombre, tenía medidas cautelares de no acercamiento por una denuncia de violencia de género, y se llevó a los dos menores de la casa de la madre, Micaela Ramos, su expareja.

El Ministerio del Interior confirmó el hallazgo mediante un comunicado: “El Ministerio del Interior comunica con profundo dolor el hallazgo de los cuerpos de los niños Francisco Alexander Morosini Ramos, de 6 años, y Alfonsina Morosini Ramos, de 2 años, y de Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, quien los había raptado de su hogar en el departamento de Soriano. El hallazgo se produjo en el arroyo Don Esteban, a la altura del kilómetro 58 de la Ruta 20, en el departamento de Río Negro, donde fue encontrado el vehículo en el que las víctimas habían sido trasladadas, sumergido en las aguas. Acompañamos con respeto y cercanía a su familia, así como a toda la comunidad de Mercedes. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando, con sensibilidad y firmeza, para prevenir y combatir los hechos de violencia que vulneran a la infancia”.

El rastreo se concentró en la zona del arroyo Don Esteban luego de que las cámaras registraron el paso del vehículo y se hallaron huellas compatibles con el rodado, que se dirigían hacia el curso de agua.

Personal de la Armada Nacional y de la Policía trabajó en el operativo, que permitió localizar el coche y extraer los cuerpos. La Policía Científica continúa con las pericias para establecer la causa de las muertes y la dinámica de los hechos.

Investigadores manejan la hipótesis de que Morosini actuó de forma planificada, valiéndose de su conocimiento de la zona y de rutas alternativas para evitar ser interceptado.

El periodista Daniel Rojas señaló que el padre conocía bien la zona, ya que había trabajado en la obra del puente sobre el arroyo Don Esteban. Esa experiencia explicaría por qué eligió ese lugar para sumergir el vehículo.

Morosini, que tenía antecedentes penales, se desempeñaba como obrero de la construcción y era jockey, conocido en el ámbito hípico de varios departamentos.

Tras la confirmación del hallazgo, el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que brindará detalles en una conferencia de prensa en Soriano.