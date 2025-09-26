Capturan en Florida a “El Pelón”, buscado por tres homicidios en Canelones y Maldonado

Details Friday, 26 September 2025 15:27

José Carlos Machado González, alias “El Pelón”, fue capturado el pasado jueves en un operativo de la Policía Caminera en la Ruta 5, a la altura de Mendoza Chico, Florida. Se trata de un delincuente de 32 años con un extenso prontuario y buscado por su presunta participación en tres homicidios ocurridos este mes en Canelones y Maldonado.

La detención se produjo tras una persecución en moto. Machado y otro hombre intentaron fugar al notar la presencia policial, descartaron un arma de fuego y una mochila durante la huida, y fueron detenidos tras caer desde un puente. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales; la moto en la que circulaban tenía requisitoria por hurto.

Machado cuenta con 38 indagatorias y antecedentes desde su adolescencia, incluyendo homicidios, rapiñas, violencia doméstica, drogas e incendios. Ahora será puesto a disposición de la Fiscalía, mientras la investigación continúa a cargo de la Jefatura de Canelones.