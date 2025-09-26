Municipio de Progreso: obras de saneamiento, consolidación, Festival Nacional de la Empanada y el Vino, y aniversario de la ciudad

Details Friday, 26 September 2025 15:12

El Municipio de Progreso transita un momento clave con obras de saneamiento, pavimentación y consolidación barrial, al tiempo que prepara actividades culturales de gran relevancia como el Festival Nacional de la Empanada y el Vino y el aniversario de la fundación.

El alcalde de Progreso, Claudio Duarte, entrevistado por Actualidad, anunció que los primeros días de octubre la empresa Teyma, contratada por OSE, comenzará a pavimentar los tramos afectados por las obras de saneamiento en la ciudad.

Señaló que “ se trata de un proyecto de gran envergadura que abarca todo el centro, y en algunas zonas donde existía bitumen desde hace más de 30 años, hoy presentan importantes roturas por las obras de saneamiento”. “Es una obra que va a llevar tres años, recién vamos uno y lo más fuerte, lo más difícil, lo más invasivo lo estamos transitando en este momento”, dijo.

Añadió que “a esto se suma la transición de municipios e intendencias, el armado del plan quinquenal y los cabildos, tareas que demandan tiempo de escritorio y discusión política. “Si bien no es una obra nuestra, somos la cara visible y los primeros en intentar darle respuesta a la gente”, destacó.

Paralelamente “se desarrollan dos obras de consolidación barrial en Villa Felicidad y Barrio Norte, que incluyen limpieza de pluviales, colocación de caños y pavimentación del 100% del barrio. Con estas intervenciones se completará un total de seis barrios consolidados, con más de 160 calles de bitumen”, expresó.

El alcalde subrayó que se trata de transformaciones profundas que impactan directamente en la vida de los vecinos: “Algunas se ven como positivas y otras como negativas, pero el resultado siempre es bueno a lo largo del desarrollo de estas grandes obras”.

FESTIVAL NACIONAL Y FIESTA ANIVERSARIO

En el plano cultural, Duarte nos comentó que “Progreso se prepara para el ‘Festival Nacional de la Empanada y el Vino’, un evento con fuerte identidad local que genera movimiento cultural y comercial en la ciudad. El festival contará con la actuación de artistas de renombre como La Penúltima, Luana, Katherine Bernes y Caracol, además de artistas locales. La entrada tendrá un costo popular de 100 pesos, destinado a financiar el espectáculo”.

El evento se realizará en noviembre, mes en el que también se conmemora el aniversario de la ciudad con desfile de centros educativos e inauguraciones patrimoniales junto a la Comisión de Patrimonio de Progreso y del Gobierno de Canelones. “Estamos muy contentos por el avance que hemos tenido y por rescatar la identidad y la historia de Progreso, que es muy importante para nosotros”, concluyó el alcalde Duarte.