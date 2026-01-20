Renuncian los representantes del Poder Ejecutivo en la Caja de Profesionales

Details Tuesday, 20 January 2026 18:09

Los dos representantes del Poder Ejecutivo en la Caja de Profesionales, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez, renunciaron tras la polémica por la aprobación de una partida de $ 131.520 para los directores.

La partida fue votada por mayoría el pasado 8 de enero y generó cuestionamientos, ya que la ley establece que los cargos del Directorio son honorarios. El Poder Ejecutivo evaluó anular la decisión y remover a sus delegados, lo que derivó en las renuncias.

La resolución fue impugnada ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y quedó en suspenso, mientras el Directorio analiza su eventual nulidad y el gobierno prevé designar nuevos representantes.

