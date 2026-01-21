Persecución en San Luis terminó con una condena y la recuperación de un vehículo robado

Details Wednesday, 21 January 2026 02:18

Un operativo policial realizado en la noche en la localidad de San Luis culminó con la recuperación de un automóvil denunciado como hurtado y con la condena de uno de los implicados, tras una persecución que se desarrolló primero en vehículo y luego a pie.

El procedimiento se originó a partir de la detección de un auto que había sido robado a un ciudadano argentino. Al advertir la presencia policial, los ocupantes intentaron escapar, lo que dio inicio a un seguimiento que se extendió por distintas zonas del entorno urbano.

Durante la intervención fue detenido uno de los individuos, quien fue puesto a disposición de la Justicia. Tras las actuaciones judiciales correspondientes, se dispuso su condena a nueve meses de prisión efectiva por un delito de receptación.

El segundo involucrado, que había logrado huir en un primer momento, fue ubicado y detenido posteriormente. Sin embargo, luego de su comparecencia ante la Justicia, se resolvió que no tuvo participación en el hecho investigado, por lo que se ordenó su liberación.

En el marco del operativo se logró recuperar el vehículo hurtado, así como algunas pertenencias que se encontraban en su interior. El damnificado, un ciudadano argentino, ya fue informado de la recuperación del rodado y de los objetos personales.

La intervención policial incluyó una persecución a pie en la fase final del procedimiento y la utilización de un disparo intimidatorio efectuado de forma segura por uno de los funcionarios, sin que se registraran enfrentamientos ni intercambio de disparos.

