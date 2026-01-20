Tuesday, 20 January 2026

 
Motociclista atropelló a peatón y se dio a la fuga

Details
Tuesday, 20 January 2026 17:42

Un adolescente de 16 años resultó lesionado tras ser embestido por una motocicleta.

El incidente ocurrió en la Colonia Nicolich, en la zona de calles paralelas a Ruta 101 y Morquio, mientras el joven cruzaba como peatón.

La moto continuó su marcha y abandonó el lugar antes de que llegara personal policial. Efectivos de la Seccional 28 concurrieron al sitio tras ser alertados y coordinaron la asistencia del herido.

El adolescente fue atendido por personal de la salud y trasladado a un centro asistencial, donde se le diagnosticaron politraumatismos.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional interviniente, que dio cuenta a la Justicia, mientras se procura establecer las circunstancias del siniestro y dar con el conductor involucrado.

