Hombre fue detenido por robar piezas de bronce en el cementerio de La Paz

Details Tuesday, 20 January 2026 18:20

Un operativo policial permitió detener a un hombre que fue sorprendido mientras intentaba llevarse piezas de bronce de las lápidas del cementerio municipal de La Paz.

La maniobra fue detectada por el sistema de videovigilancia del predio, desde donde se observó a un individuo que recorría el lugar con una mochila y herramientas, provocando daños en varias sepulturas y retirando elementos metálicos.

Con esa información, efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y de la Seccional 5, con apoyo del personal de videovigilancia del Ministerio del Interior, montaron un cerco en la zona. El sospechoso fue localizado en la calle Aldabalde, cuando intentaba escapar por los fondos del cementerio.

Tras su detención, los policías revisaron la mochila que llevaba consigo y hallaron letras de bronce correspondientes a nombres y placas funerarias, además de un martillo y una honda de madera con elásticos.

La investigación se apoyó en imágenes captadas por cuatro cámaras internas del cementerio y por dispositivos ministeriales ubicados en el entorno, registros que permitieron seguir el recorrido del autor y documentar el intento de fuga.

Concluidas las actuaciones, la jueza de Feria, Dra. Piera Minoli Seguessa, condenó a L. I. Á. P., de 39 años y poseedor de antecedentes penales por hurtos, receptación y desacato, por ser "autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa", imponiéndole una pena de 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

