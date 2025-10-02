Muestra en homenaje al artista Germán Cabrera

Details Thursday, 02 October 2025 16:21

En el marco del Día del Patrimonio, este sábado 4 y domingo 5, los artistas Alejandro Fernández, Anibal Viera y Rodolfo Ríos, realizan un homenaje al artista Germán Cabrera en el Pabellón del Bicentenario de Las Piedras. Habrá muestra de trabajos de Cabrera, Fernández, Viera y Ríos.

GERMÁN CABRERA

“Hay artistas que habitan el mundo y hay quienes habitan el material. Germán Cabrera fue uno de ellos. No un mero manipulador de formas, sino un interlocutor, un alquimista que supo escuchar el susurro del bronce, la aspereza de la piedra y el crujido del hierro oxidado. Su obra no es el resultado de una imposición, sino de un diálogo íntimo, una conversación entre la mano que crea y la materia que resiste. Esta exposición en el Pabellón del Bicentenario es un viaje al corazón de esa conversación. Un recorrido que comienza con el eco de la tradición, con la figura humana anclada en el clasicismo, y que se libera en la búsqueda de la vanguardia. Cabrera, como un navegante, zarpó de las costas seguras de la academia para aventurarse en los mares inexplorados del cubismo, el surrealismo y la abstracción. Su regreso no fue un repliegue, sino una síntesis: una voz singular que, sin dejar de ser universal, se arraigó en la tierra y el espíritu uruguayos. En sus obras de madurez, el hierro y la chatarra no son simplemente desechos. Son el testimonio de una vida, fragmentos de un pasado que el artista rescata para dotarlos de una nueva dignidad. En El Péndulo sentimos la oscilación entre lo concreto y lo etéreo; en Las Tetonas, la celebración de lo popular y la fertilidad; y en Los Desencajonados, la liberación de la forma. El vacío, en sus manos, no es una ausencia, sino un elemento compositivo, un espacio para que el espíritu vuele”.

Alejandro Fernández

Invitamos a todos los pedrenses a visitar la muestra homenaje a Germán Cabrera a través de una selección de parte de sus obras y la de éstos tres artistas que realizan obras interpretativas para recordarlo. Germán Cabrera, es patrimonio pedrense, canario y del país.