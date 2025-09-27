Comunicado de ASSE sobre el accidente de su presidente y el gerente general

Details Saturday, 27 September 2025 17:38

“Montevideo, 26 de setiembre de 2025

La Administración de los Servicios de Salud del Estado informa que, en la noche del día de ayer, jueves 25 de setiembre, una delegación de la institución sufrió un accidente de tránsito mientras regresaba de una recorrida por los centros asistenciales de Melo y Río Branco.

Los involucrados en el accidente, cinco personas que se trasladaban en el vehículo oficial de ASSE y el conductor del automóvil con el que se produjo el choque, fueron trasladados de forma inmediata al centro asistencial más cercano para ser evaluados. Posteriormente, los integrantes de ASSE fueron trasladados al hospital de Treinta y Tres y luego a Montevideo para completar estudios, mientras que el conductor del otro vehículo fue atendido en un centro de salud privado de Treinta y Tres.

En la mañana de este viernes, se decidió intervenir quirúrgicamente al presidente de ASSE, Dr. Álvaro Danza, y al gerente general de la institución, Dr. Federico Martiarena, en sus prestadores de salud.

El Dr. Álvaro Danza sufrió un traumatismo de tórax sin fractura y requirió la realización de un drenaje de tórax, que se llevó adelante de manera satisfactoria. Permanecerá en observación por un período de 48 a 72 horas.

El Dr. Federico Martiarena sufrió una luxofractura de un dedo de la mano que requirió cirugía, la que se realizó satisfactoriamente. Además, requirió una curación especial en block quirúrgico debido a un escalpe en una de sus piernas. Asimismo, presentó cuatro fracturas costales sin realización de tratamiento quirúrgico.

El Dr. Álvaro Danza y el Dr. Federico Martiarena se encuentran en observación y evolucionando de manera favorable.

Desde la Administración de los Servicios de Salud del Estado, agradecemos la rápida y oportuna actuación de los equipos asistenciales de todos los centros de salud que intervinieron y la importante asistencia de la Policía Caminera.

Deseamos una pronta recuperación a todos los involucrados”, finaliza el comunicado de ASSE.