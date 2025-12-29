Estado de salud delicado de Rafael Villanueva por cuadro clínico complejo

Details Monday, 29 December 2025 21:31

El comunicador Rafael Villanueva permanece internado en el Sanatorio Mautone, en Maldonado, luego de haber sido trasladado desde la zona este del país a raíz de un cuadro clínico complejo. El paciente, de 50 años, se encontraba en Punta del Diablo cuando comenzó a manifestar un fuerte malestar que motivó la intervención médica.

En una primera evaluación se manejó la posibilidad de una afección cardíaca, pero posteriormente se confirmó que cursa una infección generalizada. Su condición fue catalogada como grave y requiere seguimiento permanente, con asistencia en un área vinculada al Centro de Tratamiento Intensivo.

Antes de arribar a Maldonado, Villanueva recibió atención en centros de salud de Castillos y Rocha. Ya en el Mautone, el equipo médico inició estudios para determinar el origen de la infección y dispuso la administración de antibióticos como parte del tratamiento. La evolución del cuadro es monitoreada de forma continua.

El comunicador cuenta con antecedentes vinculados a su salud coronaria. En 2014 había sufrido un infarto mientras practicaba deporte, episodio que derivó en una internación y marcó un antecedente relevante en su historia clínica.

En paralelo a la situación sanitaria, Villanueva atraviesa un momento personal complejo. En febrero estuvo involucrado en un siniestro de tránsito fatal ocurrido en la Ruta 9, caso por el cual la Justicia resolvió recientemente su imputación por homicidio culposo, imponiendo medidas cautelares que incluyen el cierre de fronteras y la prohibición de conducir por un plazo determinado.