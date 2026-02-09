Cuatro personas resultaron heridas de bala a la salida de un baile

Details Monday, 09 February 2026 14:11

Cuatro personas resultaron heridas de arma de fuego en la madrugada de este lunes, tras un ataque ocurrido en las inmediaciones de un local bailable, ubicado en la esquina de avenida Agraciada y General Rondeau, en el barrio Aguada, en Montevideo.

El hecho se produjo sobre las 5:00 horas, cuando un vehículo pasó por la zona y, desde su interior, se efectuaron varios disparos hacia quienes se encontraban en el exterior del local.

Tres de los heridos fueron trasladados al Hospital Español, mientras que una mujer fue asistida en el lugar y dada de alta, tras confirmarse que presentaba un roce de bala en una pierna. Las víctimas, de entre 20 y 46 años, sufrieron impactos en mano, pierna y pie, sin que las lesiones revistan gravedad.

Personal de Investigaciones se encuentra analizando las cámaras de videovigilancia y recabando testimonios para identificar a los responsables del ataque.

